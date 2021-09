Vincennes Service historique de la Défense Val-de-Marne, Vincennes Atelier symbolique pour public malvoyant Service historique de la Défense Vincennes Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Parcours sensoriel autour de la symbolique militaire conçu spécialement pour le public malvoyant. Attention, seulement sur inscription préalable auprès de l’association Valentin Haüy AVH Vincennes. E-mail : **[comite.vincennes@avh.asso.fr](mailto:comite.vincennes@avh.asso.fr)** **Horaire à définir avec l’association** Au Pavillon du Roi Couloirs latéraux du rez-de-chaussée et salle des emblèmes

Sur inscription par email : comite.vincennes@avh.asso.fr

