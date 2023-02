Atelier sylvothérapie à Frontenac, 19 mars 2023, Frontenac OT de l'Entre-deux-Mers Frontenac.

2023-03-19 10:00:00 – 2023-03-19

EUR 20 Envie de calme, de bien-être, de douceur et de reconnexion à la nature ? Noelle Marchewka, sophrologue et guide en sylvothérapie vous propose une immersion sensorielle auprès des arbres. Guidés par des exercices simples et des marches en pleine conscience, venez capter les bienfaits de la nature.

+33 6 27 84 67 87

Noelle Marchewka

