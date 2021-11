Orée d'Anjou Orée d'Anjou Maine-et-Loire, Orée-d'Anjou ATELIER SUSPENSION DE NOEL EN ARGILE Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Orée d’Anjou Maine-et-Loire Orée d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire EUR 5 L’atelier de La Fantaisie de Jeanne de Liré viendra le temps de cet atelier vous faire réaliser des suspensions de Noël en argile. Mettez la main à la pâte et faites preuve de créativité pour sublimer votre sapin de vos réalisations aux couleurs de Noël. Le matériel est fourni

A partir de 6 ans. Atelier Parent/Enfant

Réservation obligatoire / Nombre de places limité Informations Covid-19 : Le nombre de place par animation est limitée. Le masque est obligatoire pour tous les participants. Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans

