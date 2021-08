Chaumont Le Signe,Centre National du Graphisme Chaumont, Haute-Marne Atelier surprise itinérant Le Signe,Centre National du Graphisme Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

### Atelier d’impression itinérant dans les rues et parcs de Chaumont. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2021, le Signe propose aux enfants de la ville de Chaumont un atelier itinérant pour découvrir une technique d’impression… Les lieux seront tenus secrets puis révélés sur notre site et nos réseaux sociaux quelques jours avant, ouvrez l’œil !

Gratuit. Entrée libre.

Le Signe,Centre National du Graphisme 1 place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

