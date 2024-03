Atelier sur une nouvelle compétence de l’aide-soignant(e) APDHES IFAS Pierre VEAUX Pessac, mardi 23 avril 2024.

Atelier sur une nouvelle compétence de l’aide-soignant(e) Atelier de découverte d’une activité de l’aide-soignant(e), la mesure de la glycémie en lien avec une problématique de santé publique : Le diabète Mardi 23 avril, 14h30 APDHES IFAS Pierre VEAUX Entrée libre, inscription conseillée par mail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T14:30:00+02:00 – 2024-04-23T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-23T14:30:00+02:00 – 2024-04-23T16:30:00+02:00

Dans le cadre de la semaine des métiers du soin et de l’accompagnement en Nouvelle-Aquitaine, venez découvrir la formation d’aide-soignant(e).

Une formatrice infirmière et les étudiants vous accueilleront pour échanger sur ce métier du soin et de l’accompagnement, riche de partages et de relations humaines.

Vous pourrez échanger sur les missions de l’aide-soignant(e), repérer leur rôle dans l’accompagnement des personnes présentant des pathologies aigües ou chroniques.

Dans un contexte de santé publique avec l’augmentation des personnes atteintes de diabète, les étudiants vous présenteront en atelier, parmi les nouvelles compétences de l’aide-soignant(e), la mesure de la glycémie.

APDHES IFAS Pierre VEAUX 11 avenue Léonard de Vinci 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine

aide-soignant aide-soignante