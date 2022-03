Atelier sur “Pierre et le Loup” à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier sur "Pierre et le Loup" à la bibliothèque Andrée Chedid
Le mercredi 01 juin 2022

de 16h00 à 17h00

gratuit

Aliénor, de la Philharmonie de Paris, propose un atelier autour du conte musical de Sergueï Prokofiev, Pierre et le Loup. Un atelier ludique pour découvrir l’histoire de Pierre et le loup et les instruments qui apparaissent dans ce célèbre conte musical. Les enfants pourront dessiner, mimer et profiter de plusieurs écoutes musicales émanant de la Philharmonie à la demande pour les enfants. Bibliothèque Andrée Chedid 36 rue Emeriau Paris 75015

36 rue Emeriau Paris 75015

Contact : 0145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ Musique

