Bonjour à tou·tes ! Je propose un atelier reflexion sur l’improvisation dans le jeu de rôle. Il y aura une partie conférence et une partie débat, question. C’est le mercredi 3 Novembre 2021 à 21h sur le discord du bon MJ. Au programme: Definition de l’impro, avantage, désavantage, l’harmonie dans l’improvisation, la métaphysique de l’impro, les outils d’impro et débat. Le discord : [https://discord.gg/FgWsSwYXwa](https://discord.gg/FgWsSwYXwa) Des bisous. Atelier chill sur l’improvisation, réflexion critique et outils d’improvisation. Sur discord. Internet 7 place du champs de foire Tarnac Corrèze

