Atelier sur les perturbateurs endocriniens Ecole de musique Saint-Laurent-en-Grandvaux Catégories d’Évènement: Jura

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Atelier sur les perturbateurs endocriniens Ecole de musique, 29 mars 2023, Saint-Laurent-en-Grandvaux . Atelier sur les perturbateurs endocriniens 8 place simone veil Ecole de musique Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura Ecole de musique 8 place simone veil

2023-03-29 19:00:00 – 2023-03-29 21:00:00

Ecole de musique 8 place simone veil

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Jura Les délégués de la MSA Franche-Comté, ont le plaisir de vous proposer un atelier sur les Perturbateurs Endocriniens, animé par le CPIE du Haut-Jura.

Vous avez dit perturbateurs endocriniens ? Comment les reconnaitre dans ma cuisine ?

Mercredi 29 Mars 2023 de 19h à 21h A Saint-Laurent-en-Grandvaux – Ecole de musique (8 Place Simone Veil) sur réservation obligatoire, place limitées. bonneau.amelie@franchecomte.msa.fr Ecole de musique 8 place simone veil Saint-Laurent-en-Grandvaux

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Jura, Saint-Laurent-en-Grandvaux Autres Lieu Saint-Laurent-en-Grandvaux Adresse Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura Ecole de musique 8 place simone veil Ville Saint-Laurent-en-Grandvaux lieuville Ecole de musique 8 place simone veil Saint-Laurent-en-Grandvaux Departement Jura

Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-en-grandvaux /

Atelier sur les perturbateurs endocriniens Ecole de musique 2023-03-29 was last modified: by Atelier sur les perturbateurs endocriniens Ecole de musique Saint-Laurent-en-Grandvaux 29 mars 2023 8 place simone veil ecole de musique Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura École de musique Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura