Espace Séniors (Les Granges), le mardi 14 septembre à 09:00

Dans le cadre de l’organisation du forum intercommunal « Ensemble pour l’Emploi) Saint Jean propose un atelier sur les métiers en tension. Le mardi 14 septembre de 9 h à 12 h, l’atelier sur le thème de la grande distribution est proposé en partenariat avec Pôle Emploi et animé par un organisme de formation IFCDis ( spécialisé dans le commerce et la grande distribution) et le Centre Commercial Leclerc Rouffiac. Ouvert à tous les demandeurs d’emploi Sur inscription Saint-Jean Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Saint-Jean

2021-09-14T09:00:00 2021-09-14T12:00:00

