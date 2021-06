Moirans Atelier Pierres et Décoration Isère, Moirans Atelier sur les métiers de la pierre Atelier Pierres et Décoration Moirans Catégories d’évènement: Isère

Moirans

Atelier sur les métiers de la pierre Atelier Pierres et Décoration, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Moirans. Atelier sur les métiers de la pierre

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Atelier Pierres et Décoration

À travers photographie et objets du métier, présentation de ce que sont la taille de pierre et la marbrerie, et la manière dont les différentes techniques peuvent être appliquées au patrimoine. Des démonstrations de taille de pierre, mais aussi de gravure sur pierre compléteront l’exposition.

Sur rendez-vous

Exposition sur les métiers de la pierre et démonstration de taille de pierre Atelier Pierres et Décoration 64, rue de l’Eygala, 38430 MOIRANS, Auvergne-Rhône-Alpes Moirans Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:30:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Moirans Autres Lieu Atelier Pierres et Décoration Adresse 64, rue de l'Eygala, 38430 MOIRANS, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Moirans lieuville Atelier Pierres et Décoration Moirans