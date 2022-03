Atelier sur les insectes pollinisateurs Jardin médiéval Égletons Catégories d’évènement: Corrèze

Atelier sur les insectes pollinisateurs

Jardin médiéval, le dimanche 5 juin à 10:30

Jardin médiéval, le dimanche 5 juin à 10:30

Venez découvrir cet atelier ludique sur les insectes pollinisateurs, ce qu’ils font pour nous dans le jardin et ce que nous pouvons faire pour eux face au changement climatique. Vous pourrez également garnir un hôtel à insectes et comprendre la vie du sol.

inscriptions au 05 55 93 29 66

Le rôle des insectes pollinisateurs dans le jardin. Jardin médiéval 2 avenue d'Orluc 19300 Égletons

2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T12:00:00

