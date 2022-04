Atelier sur les boissons fermentées Centre Paris Anim’ Montparnasse Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier sur les boissons fermentées Centre Paris Anim’ Montparnasse, 13 avril 2022, Paris. Rendez-vous le 13 avril au Centre Paris Anim’ Montparnasse pôur un Atelier pratique sur la fabrication d’un kéfir de fruit, d’une ginger beer et d’un kéfir de fruits et dégustation.

Date et horaire exacts : Le mercredi 13 avril 2022

de 20h30 à 22h20

gratuit En quelques mots, les boissons fermentées sont des boissons légèrement gazeuses qui sont fabriquées à partir de ferments (levures, bactéries…), qui sont riches en probiotiques, en vitamines et surtout bonnes pour la santé car elles sont peu sucrées. Ces boissons possèdent des vertus insoupçonnées : les probiotiques contenus dans ces boissons boostent le système immunitaire. Nous fabriquerons de la ginger beer, du kéfir de fruits et autres. Nous essayerons d’en avoir assez pour pouvoir vous faire goûter et que vous repartiez avec une petite souche pour reproduire l’expérience chez vous. Possibilité de ramener un contenant pour récupérer des grains de kéfir, si nous trouvons des grains en quantité nécessaire. Centre Paris Anim’ Montparnasse 26, allée du Chef d’Escadron de Guillebon Paris 75014 Contact : http://site.ca-montparnasse.paris/content/atelier-sur-les-boissons-ferment%C3%A9es 0143202006 ddurable@ca-montparnasse.paris https://www.facebook.com/camontparnasse/

