Atelier sur le romarin avec Marie-Hélène Préchacq-les-Bains, 8 novembre 2021, Préchacq-les-Bains.

Atelier sur le romarin avec Marie-Hélène Ferme Coumet 328 Chemin de Chourron Préchacq-les-Bains

2021-11-08 14:00:00 – 2021-11-08 Ferme Coumet 328 Chemin de Chourron

Préchacq-les-Bains Landes Préchacq-les-Bains

Découverte, cueillette et préparation de cette plante aromatique aux qualités gustatives et médicinales. La cueillette se fera en conscience et bienveillance en empruntant le chemin énergétique présent sur le lieu. Préparation de gelée et macérât. Places limitées.

+33 6 07 04 02 26

A_Different_Perspective – Pixabay

Ferme Coumet 328 Chemin de Chourron Préchacq-les-Bains

