Atelier sur le portrait photographique Musée de la Photographie Charles Nègre Samedi 14 mai, 19h00 Entrée libre

Atelier portrait par Dominique Agius/Da Focus

Dominique Agius/Da-Focus, photographe professionnel va créer un atelier « ludique et informatif »sur le thème du portrait in situ dans le Musée. L’objectif est de démontrer par l’exemple les possibilités de rendus différents, en lien avec l’exposition « Studio Harcourt, l’Art de la lumière ». entrée payante Accueil paid(profitable) entrance(entry) Free entry Saturday 14 May, 19:00 Dominique Agius/Da-Focus, fotógrafo profesional, creará un taller «lúdico e informativo» sobre el tema del retrato in situ en el Museo. El objetivo es demostrar con el ejemplo las posibilidades de representaciones diferentes, en relación con la exposición «Studio Harcourt, el arte de la luz». Entrada libre Sábado 14 mayo, 19:00 1 Place Pierre Gautier 06300 Nice 06000 Nice Provence-Alpes-Côte d’Azur

Détails Heure : 19:00 - 20:00
1 Place Pierre Gautier 06300 Nice

