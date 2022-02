ATELIER SUR LE METIER D’ANALYSTE CYBER SECURITE Maison de l’emploi Pantin, 1 avril 2022, Pantin.

ATELIER SUR LE METIER D’ANALYSTE CYBER SECURITE ———————————————– ### VOUS ETES UNE FEMME ? VOUS ETES EN RECHERCHE DE FORMATION AU NUMÉRIQUE ? ### VOUS HABITEZ DANS EN SEINE SAINT-DENIS ? ### Les Décodeuses vous propose un atelier gratuit pour découvrir le métier d’analyste ### cybersécurité ! ### 1er Mars de 14h à 17h ### À la Maison de l’Emploi de Pantin ### 7, rue de la liberté ### 93500 Pantin ### Information et inscription au 01 83 74 56 30 * Rencontre avec une professionnelle de la cybersécurité * Présentation de la formation de DesCodeuses * Atelier d’initiation à la programmation **Au programme** RENCONTRE Une femme, experte en cybersécurité, viendra témoigner et vous faire découvrir son travail du quotidien au sein d’une équipe technique. **PRESENTATION** DesCodeuses présentera le programme de sa première promotion 100% femmes dans la cybersécurité, son déroulé, ses pré-requis et ses débouchés. **Atelier** Initiation à la programmation avec le langage Python, pour débutantes. **Pour participer :** * Aucun diplôme. * Aucune première expérience * professionnelle. * Pas de profilage personnalisé : * DesCodeuses s’adapte toujours * aux contraintes de chacune. **Pré-requis** * Non-requis Etre une femme, entre 18 et 45 ans et habiter en Seine Saint-Denis (93). * Etre allocataire du RSA, demandeuse d’emploi inscrite à Pôle Emploi. * Savoir parler, lire et écrire français. * Être familière des usages informatiques basiques. * Vouloir construire et s’épanouir dans un projet professionnel dans le numérique

