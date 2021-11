Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Orne, Tourouvre au Perche Atelier sur le greffage Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche Orne Sème Ta Graine Dans Le Perche propose un atelier sur le greffage en 3 rencontres. Gratuit pour les adhérents de l’association ; les non-adhérents pourront adhérer sur place directement (1€).

Première rencontre sur la théorie du greffage ce samedi 27 Novembre à 14h00 dans la salle Patchwork à côté de l’église de Tourouvre.

La deuxième rencontre aura lieu en fin décembre ou janvier pour la récolte de greffons.

La troisième rencontre aura lieu en Avril pour une session de greffage.

