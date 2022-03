Atelier sur le goût : Alimentation et mémoire La Ferté Macé La Ferté Macé Catégories d’évènement: La Ferté-Macé

Orne

Atelier sur le goût : Alimentation et mémoire La Ferté Macé, 28 mars 2022, La Ferté Macé. Maison Bobot 22 rue de la barre La Ferté Macé

2022-03-28 14:00:00 – 2022-03-28 17:00:00

La Ferté Macé Orne La Ferté Macé Comprendre l’importance du gout et son évolution avec l’âge. Une diététicienne vous accompagnera dans la (re)découverte de saveurs. Mettez vos papilles en éveil !

Pour les seniors, gratuits avec inscription obligatoire. Comprendre l’importance du gout et son évolution avec l’âge. Une diététicienne vous accompagnera dans la (re)découverte de saveurs. Mettez vos papilles en éveil !

Comprendre l'importance du gout et son évolution avec l'âge. Une diététicienne vous accompagnera dans la (re)découverte de saveurs. Mettez vos papilles en éveil !

Pour les seniors, gratuits avec inscription obligatoire. charlene.clamens@normandie.mutualite.fr +33 7 86 83 02 03

Pour les seniors, gratuits avec inscription obligatoire. Maison Bobot 22 rue de la barre La Ferté Macé

