Atelier sur le cycle naturel de l’eau : filtration, biodiversité Bibliothèque Goutte d’Or Paris, 7 octobre 2023, Paris.

Le samedi 07 octobre 2023

de 15h30 à 17h30

.Public enfants adolescents. A partir de 7 ans. gratuit

» Laver l’eau, c’est possible ? » Dans le cadre de l’Automne de la science, viens participer à un atelier scientifique et ludique à la bibliothèque !

Viens

découvrir l’intérêt et la nécessité du traitement de l’eau. Tu

identifieras les

différentes techniques de traitement et d’épuration de l’eau et

apprendra

à les reproduire. Au

travers des expériences, tu

seras amené à

comprendre le fonctionnement du cycle de l’eau domestique

et naturel, tu

appréhenderas les

interactions entre l’activité humaine et l’écosystème

qu’est le fleuve.

L’association Les

Petits Débrouillards propose au public des

activités scientifiques et techniques

basées sur l’expérimentation, la découverte et le questionnement.

Ces actions s’inscrivent dans une démarche d’éducation

populaire permettant à un public de tous horizons de développer un

esprit critique et de porter un regard curieux et informé sur le

monde qui les entoure.

Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092310 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/

Les petits débrouillards