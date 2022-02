Atelier sur le cuir Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer

Beaussais-sur-Mer Côtes d’Armor Venez vous initiez à l’art du cuir et fabriquez bracelet et porte clé, pour offrir ou pour s’offrir ! A partir de 6 ans. Info et réservation auprès de la médiathèque. Gratuit. Mercredi 16 février 2022 – De 14h à 16h – Salle d’exposition de la médiathèque ludotheque@beaussais.fr +33 2 96 86 60 99 Venez vous initiez à l’art du cuir et fabriquez bracelet et porte clé, pour offrir ou pour s’offrir ! A partir de 6 ans. Info et réservation auprès de la médiathèque. Gratuit. Mercredi 16 février 2022 – De 14h à 16h – Salle d’exposition de la médiathèque Salle d’exposition de la médiathèque Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer

