La Ville de Saint-Jean-de-Luz, en partenariat avec l'association Collecte & Compost, propose un atelier sur le compost. Vous pouvez venir avec vos biodéchets, on vous dit tout sur le compost ! Au programme de l'atelier • Les bases du compostage, • Découverte d'un composteur partagé, • Manipulations et observations, • Jeux, • Sensibilisation aux enjeux du compostage. Tout public, enfants, adultes Gratuit, sur inscription au 06 08 52 49 66 ou au 05 59 51 64 42 À Chantaco, au pied des tennis couverts Accès vélo direct depuis la piste cyclable Accès voiture, parking du collège Chantaco

