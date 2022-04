Atelier sur le chemin du thé

Atelier sur le chemin du thé, 15 mai 2022, . Atelier sur le chemin du thé

2022-05-15 – 2022-05-15 Voyage sur le chemin du thé, de la plante à votre tasse. Vert, noir, rouge … autre ? Qu’est-ce qui fait la couleur d’un thé ?

Après dégustation-découverte gratuite de thés de qualité avec Yvonne, vous pourrez savourer une tasse de la variété qui a votre préférence accompagnée d’une pâtisserie. ( 2,5 € pour le thé et 2,5€ pour le gâteau ). Voyage sur le chemin du thé, de la plante à votre tasse. Vert, noir, rouge … autre ? Qu’est-ce qui fait la couleur d’un thé ?

Après dégustation-découverte gratuite de thés de qualité avec Yvonne, vous pourrez savourer une tasse de la variété qui a votre préférence accompagnée d’une pâtisserie. Voyage sur le chemin du thé, de la plante à votre tasse. Vert, noir, rouge … autre ? Qu’est-ce qui fait la couleur d’un thé ?

Après dégustation-découverte gratuite de thés de qualité avec Yvonne, vous pourrez savourer une tasse de la variété qui a votre préférence accompagnée d’une pâtisserie. ( 2,5 € pour le thé et 2,5€ pour le gâteau ). circonflexe dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville