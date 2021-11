Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Atelier sur la technique du Suminagashi Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Atelier sur la technique du Suminagashi à la médiathèque Jean Jaurès, avec Mme Marie-Claire Brauner Mercredi 8 novembre, 14H, Gratuit Sur inscriptions Renseignements au 03 86 68 48 50 Présentation de la technique du Suminagashi. Démonstration de la technique. Le Suminagashi est un art qui vient du Japon, datant du XIIème siècle, mais certains s’accordent à dire que la Chine le connaissait bien avant. Les premières formes de marbrures sur papier furent nommées « suminagashi », ou « encres flottantes ». L’artiste faisait flotter sur un bain d’eau ses encres de chine mêlées au fiel de bœuf (dont les propriétés repoussent l’encre) puis soufflait sur la surface de l’eau pour réaliser des dessins aléatoires. Il pouvait également utiliser un morceau de bois fin ou une aiguille pour créer des courants dans l’eau, faisant faire des volutes à l’encre. Si les formes étaient satisfaisantes, l’artiste posait délicatement sur la surface une feuille de papier, qui absorbait l’encre selon les motifs dessinés sur l’eau et fixait le dessin. Chaque œuvre est ainsi unique.

