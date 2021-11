Atelier sur la qualité de l’air intérieur Nay, 29 novembre 2021, Nay.

Espace de vie sociale Chemin des Coteaux Nay

2021-11-29 14:00:00 – 2021-11-29 16:00:00

Nay Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Découvrir tous les bons gestes pour un air plus sain chez soi. Apprenez à décrypter les étiquettes et les compositions des produits et à fabriquer des recettes faciles à refaire à la maison. Sur inscription.

Espace de vie sociale Chemin des Coteaux Nay

