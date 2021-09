Agen Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne Agen, Lot-et-Garonne Atelier sur la mobilité internationale Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne Agen Catégories d’évènement: Agen

Tu veux trouver un stage, un volontariat, un job ou une mission au pair ? Participe à une présentation en ligne d’1h, pour découvrir les programmes de mobilité disponibles pour les jeunes de 18 à 35 ans. **Inscription requise à : [animation@maisoneurope47.eu](mailto:animation@maisoneurope47.eu) / 05 53 66 47 59**

Gratuit, sur inscription

