2022-06-25 – 2022-06-25

Voulmentin Deux-Sèvres Voulmentin Atelier de terrain animé par un bénévole sur la greffe en écusson de pommiers et découverte du ship-budding, une technique précise de greffe.

Atelier de terrain animé par un bénévole sur la greffe en écusson de pommiers et découverte du ship-budding, une technique précise de greffe.

COVID 19 : avant de vous déplacer, assurez-vous que la sortie ait bien lieu.

COVID 19 : avant de vous déplacer, assurez-vous que la sortie ait bien lieu. +33 6 02 19 39 35 Atelier de terrain animé par un bénévole sur la greffe en écusson de pommiers et découverte du ship-budding, une technique précise de greffe.

