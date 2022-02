Atelier : Sur la défensive Orschwiller Orschwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-05-04 14:00:00 – 2022-05-04 16:00:00

Orschwiller Bas-Rhin Orschwiller EUR Atelier pour les familles «Sur la défensive»

Les participants de cet atelier sont initiés à l’art de la guerre au Moyen Âge.

Au programme : manipulations de maquettes, d’armes et d’armures, sensibilisation aux règles et aux modes de vie chevaleresques… Un atelier idéal pour faire ses armes! Atelier en famille de découverte de l’art de la guerre au Moyen Âge +33 3 69 33 25 00 Atelier pour les familles «Sur la défensive»

