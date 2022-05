Atelier sur la découverte des gestes d’hospitalité par la Compagnie Les Inachevés Jardin du palais épiscopal du musée de Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

### Atelier sur la découverte des gestes d’hospitalité, par la Compagnie Les Inachevés Depuis 2020, la Compagnie Les Inachevés organise des récoltes de gestes d’hospitalité en allant à la rencontre d’hommes et de femmes de différentes nationalités. Suite à ces dons, Moïse Touré confie à des chorégraphes l’élaboration d’un bouquet de gestes à transmettre lors d’ateliers de découverte, ouverts au grand public. > Dimanche 5 juin – 10h > Tout public, pas de pratique de la danse nécessaire en amont > Entrée libre, sur réservation : [service-reservation-musee@mairie-valence.fr](mailto:service-reservation-musee@mairie-valence.fr) ou 04 79 75 20 80

