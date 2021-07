Perpignan Archives départementales des Pyrénées-Orientales Perpignan, Pyrénées-Orientales Atelier “Super Héraut” Archives départementales des Pyrénées-Orientales Perpignan Catégories d’évènement: Perpignan

Pyrénées-Orientales

Atelier “Super Héraut” Archives départementales des Pyrénées-Orientales, 18 septembre 2021, Perpignan. Atelier “Super Héraut”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives départementales des Pyrénées-Orientales

Petits et grands peuvent se transformer en super héraut et créer des armoiries grâce au matériel mis à disposition. Un médiateur les accompagne dans le processus créatif en leur expliquant l’histoire de cette science et les règles à respecter. Chaque participant repartira avec les armoiries qu’il aura confectionnées. Atelier de découverte de l’héraldique avec réalisation d’armoiries. Archives départementales des Pyrénées-Orientales 74 avenue Paul Alduy, 66000 Perpignan Perpignan Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Perpignan, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Archives départementales des Pyrénées-Orientales Adresse 74 avenue Paul Alduy, 66000 Perpignan Ville Perpignan lieuville Archives départementales des Pyrénées-Orientales Perpignan