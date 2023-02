Un nouveau regard sur des métiers d’art Atelier Sun-Hee Lee, 31 mars 2023, Maintenon.

Un nouveau regard sur des métiers d’art 31 mars – 2 avril Atelier Sun-Hee Lee

Métiers d’Art Coréens, Céramique et Gravure

Atelier Sun-Hee Lee 4 rue de la ferté 28130 Maintenon Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Sun-Hee Lee, graveur, ouvre son atelier pendant les Journées Européennes des Métiers d’Art. Elle accueille une artiste coréenne Yeo Kyung-Hee qui est céramiste.

Les deux artistes exposent leur travaux des gravures et des céramiques.

Yeo Kyung-Hee utilise de la porcelaine et de grès comme matière d’expression et produit des piéces épurées, lisses et douces au toucher, parfois des reliefs volontairement ajoutés s’invitent pour une meilleur sensation de tenue et d’esthétisme. La feuille d’or subtilement appliquée donne de l’élégance et du luxe.

Pour chacune de ses créations, notamment la vaisselle ou les vases, elle imagine leurs intégration dans la décoration et l’usage de leur nouveaux propriétaires. Ainsi en qualité de créatrice, elle est sensible à la beauté et à l’utilité.

Elle montrera comment elle travaille et avec quelles matériaux.

Sun-Hee Lee exposera ses gravures et fera des démonstrations au public. Comment on grave sur des différents matrices, ensuite les tirages avec une presse ou sans presse. Le public pourra participer.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T13:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Lee Sun-Hee et Yes Kyung-Hee