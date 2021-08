Haguenau Musée Historique Bas-Rhin, Haguenau Atelier « suivre la croissance des arbres » Musée Historique Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau

Atelier « suivre la croissance des arbres » Musée Historique, 19 septembre 2021, Haguenau. Atelier « suivre la croissance des arbres »

Musée Historique, le dimanche 19 septembre à 14:00

### Atelier en compagnie de l’artiste Benjamin Just. Déroulé de l’atelier : * Présentation général du travail de l’artiste * Présentation de l’installation de l’artiste « Respirer la forêt » * Atelier de création artistique – individuelle Une immersion au coeur des arbres, suivre les cernes et remonter le temps. Cet atelier sera l’occasion d’expérimenter la technique de découpe à la scie à marqueter (une petite machine pour la découpe du bois, simple d’utilisation et pas dangereuse [présence d’un adulte obligatoire]). Chaque participant réalisera une découpe en suivant les cernes de l’arbre évoquant ainsi une rondelle d’un arbre. _De 10 ans à 80 ans (atelier parent/enfant possible, pas de prérequis)._

Gratuit. Sur inscription, jauge de 16 personnes.

Atelier en compagnie de l’artiste Benjamin Just. Musée Historique 9 rue du Maréchal Foch, 67500 Haguenau Haguenau Bas-Rhin

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Haguenau Autres Lieu Musée Historique Adresse 9 rue du Maréchal Foch, 67500 Haguenau Ville Haguenau lieuville Musée Historique Haguenau