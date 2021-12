Montreuil La Maison Montreau 31 Montreuil, Seine-Saint-Denis Atelier Studio Photo avec Les Cousines La Maison Montreau 31 Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Atelier Studio Photo avec Les Cousines La Maison Montreau 31, 18 décembre 2021, Montreuil. Atelier Studio Photo avec Les Cousines

La Maison Montreau 31, le samedi 18 décembre à 14:00

Les Cousines sont à la La Maison Montreau ? Venez vous faire tirer le portrait par Sirandou Soukouna ? Repartez avec votre tirage polaroid, un souvenir unique ! Parfait pour illustrer vos cartes de vœux ✨

Atelier gratuit sur inscription

Venez vous faire tirez le portrait par l’artiste Sirandou Soukouna et repartez avec un tirage Polaroïd unique ! Créez tout un univers visuel autour de votre tirage Polaroïd. La Maison Montreau 31 31 boulevard Théophile Sueur Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T14:00:00 2021-12-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu La Maison Montreau 31 Adresse 31 boulevard Théophile Sueur Montreuil Ville Montreuil lieuville La Maison Montreau 31 Montreuil