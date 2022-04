ATELIER STRUCTURATION Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

ATELIER STRUCTURATION Le Mans

2022-05-03 18:30:00 – 2022-05-03 21:30:00 Le Silo 27 Rue François Monnier

Le Mans Sarthe EUR 15 20 Musicien·ne·s professionnel·le·s ou non, cet atelier vous permettra de mieux situer le cadre légal de l’exercice du métier de musicien·ne. Comprendre les liens contractuels entre les différentes parties prenantes d’une tournée. Acquérir les éléments de compréhension du régime d’indemnisation de l’intermittence du spectacle.

Les compétences visées : savoir différencier les fonctions des différentes parties prenantes d'une tournée. Mieux appréhender le contexte professionnel du métier de musicien·ne. Comprendre qu'une belle vie de musicien ne passe pas forcément par le professionnalisme. Grâce à cet atelier vous repartirez avec un kit administratif de survie dans le milieu des musiques actuelles ! Intervenant : Julien COSTÉ, membre résident du Bazarnaom, directeur de l'APPAS et gérant de la SCOP Art'Syndicate. Au sein de ces structures, il accompagne les musicien·ne·s plus ou moins expérimenté·e·s dans le développement de leurs projets.

