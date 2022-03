Atelier Street Box Camera Jardin de la maison du Docteur Gachet Auvers-sur-Oise Catégories d’évènement: Auvers-sur-Oise

Val-d'Oise

Atelier Street Box Camera Jardin de la maison du Docteur Gachet, 5 juin 2022, Auvers-sur-Oise. Atelier Street Box Camera

Jardin de la maison du Docteur Gachet, le dimanche 5 juin à 14:00

PLUS QU’UNE ANIMATION PHOTOGRAPHIQUE, UN VOYAGE DANS LE TEMPS ! Le temps d’une après-midi, venez découvrir la photographie ambulante. Une fois le studio ambulant installé, la prise de vue et le développement des tirages se feront sous vos yeux, afin de vous faire participer au maximum à cette expérience photographique hors du temps. Quelques minutes suffisent pour réaliser votre portait, et vous permettre de repartir avec un tirage original et unique.

Entrée libres

Jardin de la maison du Docteur Gachet 78 rue du Docteur-Gachet 95430 Auvers-sur-Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

