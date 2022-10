Atelier Street Art / Mur peint • MJC

2022-10-24 – 2022-10-28 EUR 2 10 Dans le cadre de notre Automne Culturel du 24 au 29 octobre, nous proposons des ateliers pédagogiques et de pratiques artistiques. Du 24 au 28 octobre, atelier « Street Art » avec Franck Dujoux (designer graphique) : création d’un mur peint dans les rues de Montbard. Du 24 au 27 : de 9h30 à 12h30, création, technique de dessin. Le 28 octobre : de 9h30 à 17h, réalisation du mur peint rue Auguste Carré à Montbard. Repas partagé sur le temps du midi. Optionnel : si la journée du vendredi n’est pas suffisante le samedi 29, poursuite de la réalisation. Pour les 14-25 ans – Max 12 participants – Atelier gratuit (adhésion EVS 2 à 10€)

Infos et inscriptions 03 80 92 12 31mjc.montbard@gmail.com dernière mise à jour : 2022-10-04 par

