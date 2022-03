ATELIER STREET-ART Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier Hérault pierresvives|domaine du Département

Montpellier A présent c’est toi l’artiste ! Fais parler ta créativité et viens réaliser ton œuvre en t’inspirant des différentes techniques utilisées par les artistes exposés actuellement dans la galerie. Au programme : graff, lettrage, tape art, collage… À partir de 8 ans

Gratuit

Sur inscription préalable à serviceprogrammation@herault.fr Dans le cadre de l’exposition “Molière 2022 : de la scène à la toile” accueillie à pierresvives du 4 mars au 18 juin 2022. serviceprogrammation@herault.fr +33 4 67 67 30 00 pierresvives|domaine du Département

