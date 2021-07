Paris Terrains de tennis d ela Porte de Bagnolet Paris Atelier Street Art – Cirque par la Cie Le Fil de Soie Terrains de tennis d ela Porte de Bagnolet Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier Street Art – Cirque par la Cie Le Fil de Soie Terrains de tennis d ela Porte de Bagnolet, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 17 juillet 2021

de 16h à 18h

gratuit

Réaliser une fresque à la craie sur le thème des Trapézistes de Fernand Léger Vous serez accompagné par la médiatrice culturelle des ateliers I.A.M et le médiateur de la Cie Le Fil de Soie pour cette rencontre entre les arts du cirque et les Arts visuels. Animations -> Atelier / Cours Terrains de tennis d ela Porte de Bagnolet 72 rue Louis Lumière Paris 75020

Ligne 3 – Station : Porte de Bagnolet Tram T3 – Arrêt : Porte de Bagnolet

Contact :Cie Le Fil de Soie 06 66 73 93 21 contact@cielefildesoie.com http://www.cielefildesoie.com https://www.facebook.com/cielefildesoie/inbox/?mailbox_id=358320574195850&selected_item_id=100002182473639 Animations -> Atelier / Cours Insolite;Ados;Plein air;En famille;Enfants

2021-07-17T16:00:00+02:00_2021-07-17T18:00:00+02:00

Cie Le Fil de Soie

