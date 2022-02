Atelier « Stop-Pesticides » La Mine Ressourcerie, 23 mars 2022, Arcueil.

Atelier « Stop-Pesticides » ————————- ### Mercredi 23 mars de 15h à 17h en partenariat avec la Ressourcerie la Mine [La Mine](https://ressourcerie-la-mine.com/) est une maison des communs dédiée au réemploi et à l’innovation sociale. La Mine, c’est la collecte d’objets en tout genre, c’est un bar associatif, une crêperie, un espace concert, un atelier de revalorisation tout public, et bien plus encore ! Dans le cadre de la semaine des alternatives aux pesticides, l’Agenda Collaboratif propose un atelier « Stop-Pesticides » itinérant en partenariat avec les alternatives du territoire. Venez comprendre les effets des pesticides qui sont une catastrophe pour les dynamiques du vivant. Mais il existe des alternatives :) Des contes, des jeux, des livres, on vous explique tout. Cet atelier est proposé pour les grands et les petits et c’est gratuit. Voici le programme des ateliers itinérants: – **Samedi 19 mars** à la Maison des Solidarités de 14h à 17h : inauguration festive et collégiale des ateliers en partenariat avec le jardin de la MDS et la médiathèque d’Arcueil. – **Dimanche 20 mars** au jardin Maï avec l’association les Permapousses de 15h à 17h – **Mercredi 23 mars** à la Ressourcerie la Mine de 15h à 17h – **Dimanche 27 mars** au jardin Bergonié avec la Ruche du Kremlin-Bicêtre de 15h à 17h Ces ateliers sont proposés dans le cadre de la semaine des alternatives aux pesticides : Depuis 2005, la Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides a lieu chaque année du 20 au 30 mars : ces dates sont symboliques car ce sont les 10 premiers jours du printemps, soit le retour des oiseaux et du beau temps, mais surtout des épandages dans les champs. C’est pourquoi nous souhaitons profiter de ce moment pour montrer que les pesticides ne sont pas une fatalité et qu’il est possible de s’en passer. [[https://www.semaine-sans-pesticides.fr/](https://www.semaine-sans-pesticides.fr/)](https://www.semaine-sans-pesticides.fr/) Pour s’inscrire à l’Atelier à la Ressourcerie la Mine du 23 mars : [[contact@ressourcerie-la-mine.com](mailto:contact@ressourcerie-la-mine.com)](mailto:contact@ressourcerie-la-mine.com) La mine : 74 V de la Convention, 94110 Arcueil

