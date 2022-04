ATELIER STOP MOTION

ATELIER STOP MOTION, 27 avril 2022, . ATELIER STOP MOTION

2022-04-27 14:30:00 – 2022-04-27 17:30:00 Si tu aimes le cinéma d’animation, viens réaliser un petit film à partir de photographies projetées les unes après les autres, pour donner l’impression du mouvement. Vous fabriquerez vos décors, vos personnages, participerez en groupes à la réalisation, et assisterez à la projection des films produits par les différents groupes.

De 8 à 12 ans, sur inscription +33 4 67 67 36 60 Si tu aimes le cinéma d’animation, viens réaliser un petit film à partir de photographies projetées les unes après les autres, pour donner l’impression du mouvement. Vous fabriquerez vos décors, vos personnages, participerez en groupes à la réalisation, et assisterez à la projection des films produits par les différents groupes.

De 8 à 12 ans, sur inscription dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville