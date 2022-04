Atelier Stop Motion Maison de la culture du Japon à Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Du jeudi 05 mai 2022 au vendredi 06 mai 2022

jeudi, vendredi

de 16h00 à 17h00

Le vendredi 29 avril 2022

de 16h00 à 17h00

2 euros

À l’occasion de l’exposition « À la recherche des yôkai » et d’un cycle de dessins animés autour des créatures fantastiques, la MCJP organise un atelier Stop Motion ! Après avoir créé tes pantins inspirés de l’exposition « À la recherche des yôkai », découvre la technique d’animation du « stop motion » (image par image). Atelier animé par Romain Taszek, auteur de l’album La nuit des yōkai. Maison de la culture du Japon à Paris 101bis quai Branly 75015 Paris Contact : https://www.mcjp.fr/ 0144379595 https://www.facebook.com/MCJP.officiel/ https://www.facebook.com/MCJP.officiel/ https://www.mcjp.fr/fr/agenda/initiation-au-stop-motion

