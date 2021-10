Créances Créances Créances, Manche Atelier Stop Motion Créances Créances Catégories d’évènement: Créances

Atelier Stop Motion Créances, 27 octobre 2021, Créances. Atelier Stop Motion 2021-10-27 – 2021-10-27 Bibliothèque 105 rue des Ecoles

Atelier numérique dès 5 ans. Sur réservation : 02 33 07 82 64.

Détails Catégories d’évènement: Créances, Manche Autres Lieu Créances Adresse Bibliothèque 105 rue des Ecoles Ville Créances