Date et horaire exacts : Le dimanche 5 septembre 2021

de 11h à 13h

payant

Venez composer des personnages et des éléments de décor avec de la pâte à modeler avant de les animer pour un film stop-motion !

Le film

De NICK PARK

Grande-Bretagne | 2018 | 1h29 | animation | couleur | VF

4 000 avant J.C. Les mammouths et les dinosaures vivent en parfaite harmonie avec les hommes des cavernes. La tribu de Doug et Crochon, son meilleur ami, vivent au rythme de la nature. C’est alors que surgit une menace bien plus terrible que les plus grands prédateurs : une nouvelle ère, l’âge du bronze. Nos amis sont prêts à tout pour ne pas se laisser écraser par la modernité, quitte, peut-être, à évoluer un peu eux-mêmes…

Animation