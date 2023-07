Atelier stop motion Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 07 octobre 2023

de 15h00 à 17h00

Public enfants. A partir de 10 ans. gratuit

En octobre, on célèbre le mois du cinéma d'animation ! Une bonne occasion pour s'essayer au stop motion et gagner des invitations pour le musée Méliès ! En partenariat avec la Cinémathèque française et le musée Méliès. Viens découvrir le stop motion, une technique d'animation image par image à partir de quelques accessoires ou des dessins, et d'une tablette pour prendre des photos. En faisant défiler rapidement toutes tes photos, tu auras créé un petit film. Des invitations pour le musée Méliès – la magie du cinéma sont à gagner ! samedi 7 octobre, 15h pour les enfants dès 10 ans sur inscription à partir du 7 septembre Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr

