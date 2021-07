Paris Cinéma Studio des Ursulines Paris Atelier stop motion au Studio des Ursulines Cinéma Studio des Ursulines Paris Catégorie d’évènement: Paris

de 10h15 à 12h

payant

Le Studio des Ursulines accueille les équipes de Popcorn et Cin’épi qui animeront un atelier stop motion au Studio des Ursulines, après la projection de Cro Man de Nick Park. À la manière du film d’animation de Nick Park, venez composer des personnages et des éléments de décor avec de la pâte à modeler avant de les animer pour un film stop-motion !

Sur réservation à mediation.ursulines@gmail.com L’atelier dure 30 minutes. À partir de 6 ans. Spectacles -> Projection Cinéma Studio des Ursulines 10 rue des Ursulines Paris 75005

7 : Censier – Daubenton (736m) 7 : Place Monge (753m) 21, 27 (Feuillantines), 38 ou 82 (Auguste Comte), 84 ou 89 (Panthéon) B : Luxembourg

Contact :Studio des Ursulines 0156811520 mediation.ursulines@gmail.com http://www.studiodesursulines.com/ https://www.facebook.com/studiodesursulines

@Nick Park

