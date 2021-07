Tours Le 13 Indre-et-Loire, Tours Atelier Stop Motion au 13 – Espace Passerelles Le 13 Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

A partir de lundi 12 juillet, l’Espace Passerelles relance les ateliers stop motion tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midi, jusqu’au 30 juillet. Ces ateliers s’adressent aux jeunes à partir de 11 ans. Ces ateliers sont gratuits mais nécessitent d’être adhérant à l’Espace Passerelles (5 € l’adhésion annuelle). **LE BUT DU PROJET :** La découverte des familles du numérique : * captation * montage * imprimantes 3D * découpeuse numérique La création d’un film exige par commencer par l’écriture de recherche et la réalisation d’un storyboard ce qui permet de rester en lien de manière ludique avec certaines matières scolaires. Ce petit film d’animation sera réalisé par les jeunes participants accompagnés par Florent de l’Espace Passerelles. L’Espace Passerelles relance les ateliers stop motion tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midi, jusqu’au 30 juillet. Ces ateliers s’adressent aux jeunes à partir de 11 ans. Le 13 13 place Neuve, Tours Tours Sanitas Indre-et-Loire

