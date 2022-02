Atelier stop motion : Anime ton doudou La Halle des Épinettes, 19 mars 2022, Issy-les-Moulineaux.

Atelier stop motion : Anime ton doudou

La Halle des Épinettes, le samedi 19 mars à 10:00

Dans le cadre de la manifestation nationale [La Fête du court métrage](https://www.lafeteducourt.com/) du 16 au 22 mars 2022, Issy-les-Moulineaux ville ambassadrice du festival organise, avec la Halle des Épinettes, le Village du court : Anime ton doudou : atelier stop motion en continu, samedi 19 mars 2022 entre 10h et 12h, en famille dès 3 ans ————————————————————————————————————- La pixilation, quel drôle de nom ! En fait c’est tout simple : en reprenant le système de l’image par image, on anime un objet (doudou, livre, jouet…) et entre chaque mouvement, on prend une photo. Pour cet atelier, il suffit d’un peu de patience mais aussi d’objets divers qui prennent vie le temps d’une matinée. Les participants recevront par courriel le film qui sera le résultat des contributions de chacun. [[https://www.youtube.com/watch?v=C1N4g08MpGY](https://www.youtube.com/watch?v=C1N4g08MpGY)](https://www.youtube.com/watch?v=C1N4g08MpGY) ### Le Village du court, samedi 19 mars : des séances de projection toute la journée pour s’inspirer et des ateliers pour fabriquer soi-même des courts métrages ! _La 6ème édition de la manifestation_ **_La Fête du court métrage_** _se déroule du mercredi 16 mars au mardi 22 mars 2022 partout en France, à l’international et en particulier à_ [_Issy-les-Moulineaux_](https://www.issy.com/) _qui en est ville ambassadrice, sous la coordination du_ [_CLAVIM_](https://www.clavim.asso.fr/)_._ _Pour explorer la magie du court et ne rien perdre de ces événements ayant lieu à Issy et partout près de chez vous, rendez-vous sur_ [_www.lafeteducourt.com_](http://www.lafeteducourt.com/) _!_

Accès libre en continu, dans la limite des places disponibles

Au sein du Village du court, atelier-découverte en continu dans le cadre de la manifestation nationale la Fête du court métrage, accessible dès 3 ans

La Halle des Épinettes 47 rue de l’Égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



