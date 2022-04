Atelier Stop Motion

2022-04-27 – 2022-04-27 Atelier Stop Motion. Réalisation d’un court-métrage (quelques secondes) en prenant des photos. Le sujet sera les personnages de manga.

A partir de 7 ans, maximum 12 enfants.

