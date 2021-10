Saint-Lunaire Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Atelier stimuler sa mémoire Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Lunaire

Atelier stimuler sa mémoire Saint-Lunaire, 23 novembre 2021, Saint-Lunaire. Atelier stimuler sa mémoire Centre culturel Jean Rochefort Boulevard de la Plage Saint-Lunaire

2021-11-23 14:00:00 – 2021-11-23 16:00:00 Centre culturel Jean Rochefort Boulevard de la Plage

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Saint-Lunaire Comprendre comment fonctionne la mémoire, puis apprendre à l’entraîner sous forme de petits jeux et exercices. Inscription obligatoire auprès du CCAS de Saint-Lunaire. Mardi 23 novembre 2021 – De 14h à 16h – Centre culturel Jean Rochefort +33 2 99 46 09 04 Comprendre comment fonctionne la mémoire, puis apprendre à l’entraîner sous forme de petits jeux et exercices. Inscription obligatoire auprès du CCAS de Saint-Lunaire. Mardi 23 novembre 2021 – De 14h à 16h – Centre culturel Jean Rochefort Centre culturel Jean Rochefort Boulevard de la Plage Saint-Lunaire

dernière mise à jour : 2021-10-23 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Autres Lieu Saint-Lunaire Adresse Centre culturel Jean Rochefort Boulevard de la Plage Ville Saint-Lunaire lieuville Centre culturel Jean Rochefort Boulevard de la Plage Saint-Lunaire