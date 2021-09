Saint-Étienne Openfactory Loire, Saint-Étienne Atelier – Stéphanoises remarquables Openfactory Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Atelier – Stéphanoises remarquables Openfactory, 18 septembre 2021, Saint-Étienne. Atelier – Stéphanoises remarquables

Openfactory, le samedi 18 septembre à 14:00 Réservation obligatoire.

Atelier de recherche documentaire et de fabrication de badges / Découvrez l’histoire de Stéphanoises remarquables, et fabriquez-vous un badge à leur effigie ! Openfactory Rue Réchatin, 42000 Saint-Etienne (France) Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Openfactory Adresse Rue Réchatin, 42000 Saint-Etienne (France) Ville Saint-Étienne lieuville Openfactory Saint-Étienne