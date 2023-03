Atelier Stéphanie Saint-Martin Atelier Stéphanie Saint-Martin, 1 avril 2023, Martres-Tolosane.

Céramique et gravure sur bois

Mon travail est le reflet de mes impressions à travers un environnement d’images, d’ambiances, de personnages et de bestioles qui passent à travers moi. L’humain, l’animal et le végétal sont mes sujets de prédilection. Je suis en recherche de modes de représentations de mes impressions, de mon empreinte, de mon monde imaginaire à travers un langage plastique qui m’est propre. Laissant mes émotions s’exprimer librement, je raconte des histoires qui s’inventent elles-mêmes

La gravure sur bois est une nouvelle expérience pour découvrir une autre forme de travail. Elle me permet l’assemblage et le recadrage sur mes dessins. Graver avec mes gouges, la matière se commence dans un coin de la plaque pour se terminer dans l’autre avec une idée vague de départ. Une forme en appelle une autre, elles s’imbriquent naturellement les unes après les autres. La peinture reste présente dans mes gravures pour travailler les fonds, c’est la possibilité d’avoir plusieurs mises en couleur d’une même image, de différentes ambiances ce qui rend chaque tirage unique. Lors de l’impression, la superposition de plusieurs plaques me permet de créer de nouvelles images, mais aussi de jouer sur la profondeur.

La sculpture me permet une confrontation avec mon travail. Libre à moi de continuer dans une direction si je la trouve intéressante. La technique peut devenir une problématique qui me sort de ma zone de confort. Mais la recherche, l’improvisation reprennent vite le dessus, ce que me permet largement la céramique.

Atelier Stéphanie Saint-Martin 9 avenue des Pyrénées 31220 Martres Tolosane Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie

2023-04-01

2023-04-02

