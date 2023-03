Venez découvrir l’encadrement d’art Atelier Stephanie Dumas, 1 avril 2023, Versailles.

Venez découvrir l’encadrement d’art 1 et 2 avril Atelier Stephanie Dumas

Stéphanie, encadreuse diplômée depuis 2002 vous reçoit au sein de son atelier boutique situé au coeur du quartier Saint -Louis de Versailles.

Récemment installée à son compte après avoir travaillé dans un atelier parisien, elle pourra répondre à toutes vos questions sur l’encadrement et la mise en valeur de vos oeuvres et objets. Vous pourrez découvrir la richesse de ce métier méconnu, ainsi que la variéte des matériaux employés dans ce domaine.

Vous pourrez également apprécier ses activités de cartonnage et de transformation de mobilier.

Venez découvrir un artisan de proximité au service de votre décor, soucieux de faire vivre la beauté des choses et de limiter son impact sur la planète.

Atelier Stephanie Dumas 9, rue du Vieux Versailles, Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/atelierstephaniedumas/ »}, {« type »: « email », « value »: « atelierstephaniedumas@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 73 89 64 81 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/atelierstephaniedumas »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

encadrement transformation de mobilier

Atelier Stéphanie Dumas